Sebastian Vetteli torge ajakirjanike pihta: tundub, et lähen juba järgmisel aastal puhkusele

Itaalia meedia seostab üha enam kuuekordset maailmameistrit Lewis Hamiltoni Ferrariga. Jutud said hoogu juurde eelmisel nädalal, kui ajaleht Gazzetta dello Sport kirjutas, et Hamilton on tänavu juba kaks korda Ferrari presidendi John Elkanniga kohtunud, et arutada võimalikku üleminekut pärast Mercedesega lepingu lõppemist. Hamiltonil on kehtiv leping Saksamaa meeskonnaga 2020. aasta lõpuni.

Erinevate spekulatsioonide kohaselt vahetab Hamilton Ferarris just Vetteli välja. Kogu tänavuse aasta jooksul ringlesid kuulujutud, et sakslase koostöö Ferrariga lõppeb juba käimasoleva hooaja järel, sest Vettel on jäänud oma parimate päevade tasemest kaugele.

"Hamilton on ju juba Ferrari sõitja. Minu teada on tal nii mõnigi Ferrari garaažis," lõõpis Vettel Abu Dhabis pärast hooaja viimast etappi. "Kui ma ajakirjanikke kuulaksin, siis tundub, et olen juba järgmine aasta puhkusel."

"Ma ei tea, kes selle kuulujutuga lagedale tuli, aga ta tundub asjast rohkem teadvat kui ma ise. Kuna ajakirjanikel on alati õigus, siis tundub, et lähiajal on suuri uudiseid tulemas," saatis sakslane muiates torke ajakirjanike suunas. "Minu jaoks on asi lihtne. Kui ma kunagi lõpetan, siis on kõik, tagasi tulla ei plaani."

Sarnaselt Hamiltonile on ka Vettel oma praeguse tööandjaga seotud järgmise hooaja lõpuni.