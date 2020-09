Sebastian Vettel viskas Ferrari üle nalja: simulaator peaks ehk veel koos püsima

Viimast aastat Ferraris sõitval sakslasel on käsil senise karjääri kõige kehvem hooaeg. Kaheksa etapi järel hoiab ta üldarvestuses alles 13. kohta. Kuuendast kohast kõrgemat pole ta senistel sõitudel veel saavutanud. Tiimikaaslasel Charles Leclercil on küll ette näidata kaks poodiumikohta, kuid üldarvestuses leiab temagi alles seitsmendalt realt.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Itaalia GP oli Ferrarile järjekordne tagasilöök. Vetteli jaoks lõppes sõit piduriprobleemide tõttu juba kuuendal ringil, Leclerc tegi etapi keskel sõiduvea ning lõpetas seinas. "Kogu aeg mõtlen, et enam ei saa hullemaks minna, kuid siis ikka läheb," rääkis Vettel nädala alguses RTL-ile antud intervjuus.

"Teisipäeval sõidan esimest korda F1 simulaatoriga, see peaks ehk koos püsima ikka," muigas Vettel, lisades, et vaatamata probleemidele ei lase ta end sellest eriti mõjutada. "Ma ei seo enam ennast asjaga nii palju kui varasemalt."

Vettel andis mõista, et pikalt ta end enam Ferrari muredega vaevama ei pea. "Püüan teha oma tööd aasta lõpuni, kuid see on raske, kui asjad ei lähe hästi. Mul pole muud valikut, kui kuidagi lihtsalt edasi minna. Tänavune aasta on keeruline, kuid järgmine mind juba enam ei mõjuta. Meeskond otsustas teise teekonna valida."