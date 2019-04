Sebastian Vettel tegi üllatava avalduse

31-aastane Vettel kaalub F1-st lahkumist, sest sarja reeglid võivad oluliselt muutuda.

"Olen täiesti kindel, et tahan sõita sel aastal ja järgmisel aastal, kuid edasi ma ei tea, mis F1 reeglitest saab," sõnas Vettel Sunday Timesile. "Kindlasti ma ei saa öelda, et ma ei lahku lihtsalt sel põhjusel, et iga hinna eest vormel-ühte edasi jääda."

Vetteli sõnul on suurimaks probleemiks, et F1 uued omanikud üritavad sarja muuta rohkem show`ks ja äriks ning vähem spordiks.

"Palju väärtusi, mis on seda sarja ümbritsenud, on hetkel vaid osaliselt alles. Arvatavasti saab sama öelda ka paljude teiste spordialade kohta, kuid mulle tundub, et seal ei mõjuta need muutused nii otseselt sportlasi," lisas Vettel.

Tänavune hooaeg on alanud sakslasele ebaõnnestunult - kahe etapi järel on Vettel MM-sarjas alles viiendal kohal, jäädes alla ka oma uuele tiimikaaslasele Charles Leclerc`ile. Hetkel on liidriks Valtteri Bottas, kellele järgneb teine Mercedese sõitja Lewis Hamilton.