Sebastian Vettel tänavusest F1-sarjast: väga igav!

Mercedes on saavutanud kaksikvõidu kõigil senisel neljal etapil ning meeskondlikult on nende edu Ferrari ees juba 74 punkti.

"Igav, kas pole?" sõnas Vettel, vahendab BBC. "Väga igav. Asi pole isegi selles neljas etapis. Selline seis on olnud juba enam-vähem neli viimast aastat."

31-aastane sakslane pole aga püssi põõsasse visanud ja usub, et Ferrari muutub kiiremaks. "Peame kõvemini töötama, paremini töötama. Hetkel tuleb aga Mercedesele au anda, nad on teinud fenomenaalset tööd, nende masin on parim. Ma olen aga jätkuvalt enesekindel, usun oma meeskonda ja tean, et me suudame sammu edasi astuda," lisas Vettel.

Valtteri Bottas juhib hetkel MM-sarja 87 punktiga, tiitlikaitsja Lewis Hamilton jääb maha ühe ja Vettel juba 35 punktiga.