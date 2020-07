Sebastian Vettel täiesti ebaõnnestunud kvalifikatsioonist: see oli üllatus

"Loomulikult oli selline tulemus meie jaoks üllatus. Arvasime, et meil on paremad võimalused, aga tuli välja, et konkurendid sõitsid vabatreeningutel ilmselt suurema hulga kütusega kui meie. Lisaks ei jäänud ma autoga eriti rahule, kohati oli see ülejuhitavam, kui ma oleks soovinud," vahendas Vetteli sõnu portaal Autosport.

"Homme on pilt teine. Sõit on pikk. Arvan, et võistlusseades oleme alati paremad olnud kui kvalifikatsioonis. Usun, et suudame positisooni parandanda ja häid punkte korjata," lisas tänavuse hooaja järel Ferrarist lahkuv sakslane.

Teine Ferrari sõitja Charles Leclerc piirdus kvalifikatsioonis seitsmenda kohaga.

Kvalifikatsiooni esikümme:

Q3 CLASSIFICATION



It was CLOSE between the Mercedes pair!



Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0 — Formula 1 (@F1) July 4, 2020