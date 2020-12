Sebastian Vettel sõlmis Greta Thunbergiga alliansi

"On imetlusväärne ja inspireeriv, kuidas noored välja näitavad, et keskkond on nende jaoks väga tähtis. Vanem generatsioon peaks noorte sõnumit austama ja neid kuulama. Nad avavad meie silmi ja loodetavasti nad jätkavad meie mõjutamist, et muudaksime oma mõtlemist ja leiaksime uusi lahendusi," rääkis Vettel ajalehele Frankfurter Allegemeine.

"Ta (Greta Thunberg - toim.) paistab iga päev elavat oma tõekspidamiste järgi. See on minu jaoks inspireeriv. Ent ma ei näe, et ta halvustaks inimesi, kes ei ela niimoodi nagu tema," lisas Vettel.

Sakslane heitis vormel 1 sarja juhtidele ette tulevikunägemuse puudumist. Alates 2022. aastaks nõutakse võistkondadelt, et kümme protsenti kasutatavast kütusest peaks olema biokütus, aga see Vettelit ei rahulda.

"See ei ole innovatsioon. Miks on vormel 1 nii ajast maas? Meil on võimalus sarja olemasolu pikaks ajaks kindlustada, aga me ei kasuta seda. Vormel 1 sarjas kasutatakse maailma kõige efektiivsemat sisepõlemismootorit, aga maailmale pole sellest mingit kasu, sest seeriatootmisesse ei jõua see kunagi," pahandas Vettel.