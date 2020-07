Sebastian Vettel Schumacheri uskumatust saavutusest: lootsin Hamiltonil takistada selle ületamist

Vettel siirdus Ferrarisse 2015. aastal Red Bullist neljakordse maailmameistrina. Seni pole ta aga tiitlitele lisa saanud ning kõik märgid viitavad, et tänavusel hooajal, mis jääb sakslase jaoks Ferraris viimaseks, võib ta tiitlist vaid unistada.

"Ferrari oli alati minu lapsepõlveunistus. Mind inspireeris (Michael) Schumacher," vahendas GPblog.com Vetteli sõnul. "Usun jätkuvalt, et ta on läbi aegade parim."

Vettel lisas, et ka MM-tiitlite võitmise osas motiveeris teda Schumacher. Nimelt on Mercedese äss Lewis Hamilton jõudnud vaid ühe tiitli kaugusele Schumacheri rekordilisest seitsmest maailmameistritiitlist. "Lootsin, et suudan mõned tiitlid Lewise eest ära näpata, et Michaeli rekord jääks püsima," avaldas Vettel.

"Loomulikult tahtsin õnnestuda. Paraku aga nii ei läinud, kuid ma olen piisavalt küps, et näha põhjuseid ja liikuda edasi," vaatas sakslane senistele Ferrari aastatele tagasi.