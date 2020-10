Sebastian Vettel: põrusin Ferraris, sest proovisin nendega tiitlit võita

Teatavasti jääb tänavune aasta Vetteli jaoks Ferraris viimaseks. Tänavune hooaeg on Vetteli ja Co jaoks olnud kõike muud kui õnnelik. Üldarvestuses paikneb ta alles 13. kohal.

"See on tõsi, et ma põrusin, sest seadsin endale eesmärgiks võita Ferrariga tiitel," rääkis Vettel, lisades, et Red Bullist 2015. aastaks Ferrarisse siirdumist ta ei kahetse. "On asju, mida oleksin pidanud tegema paremini. On asju, mida oleksin pidanud ilmselt varem märkama ja oli võitlusi, mida poleks pidanud valima. Kõik see viis aga olukorda, kus ma praegu olen."

Kõige lähemal oli Vettel tiitlile 2017. ja 2018. aastal, kui ta lõpetas Lewis Hamiltoni (Mercedes) järel üldarvestuses teisena. "Tagasi vaadates valisin võitlusi, mis polnud seda väärt. Samas on see osa minu loomusest. Kõik see teeb aga küpsemaks ja õpetab," tõdes sakslane.

Ferrariga on Vettel võitnud seni 14 etappi ja jõudnud 54-l korral poodiumile. Uuest hooajast hakkab ta sõitma Aston Martini (praegune Racing Pointi meeskond - toim) ridades.