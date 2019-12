Sebastian Vettel pettumust valmistanud hooajast: olen suuteline paremaks

Tänavu vaid ühe etapi võitnud kogenud sakslane sai üldarvestuses viienda koha, mis on tema halvim tulemus pärast 2014. aastat.

"Meil ei olnud selline hooaeg, nagu lootsime," rääkis Vettel intervjuus Sky Sportsile. "Ma usun, et (ebaedu) põhjused ja õppetunnid on selged ning nüüd on tarvis nendega edasi tegeleda."

"Me peame meeskonnana paremini tegutsema," jätkas Ferrari sõitja. "Individuaalses plaanis ma suudan olla ja pean olema parem. See polnud minu poolt hea aasta. Aasta ei olnud siiski nii halb, nagu see välja paistab, sest mitmel puhul mängisid väiksed asjad rolli. Pean siiski endale otsa vaatama, sest tean, et olen suuteline paremaks."

"Selge on see, et järgmine aasta on eesmärk samm edasi teha," vaatas Vettel tuleviku poole. "Loodetavasti saame parema auto kokku ja suudame Mercedese ja Red Bulliga konkureerida."

Ferrari lõpetas meeskondlikus arvestuses hooaja teisel kohal, kogudes 504 punkti. MM-tiitli kindlustas Mercedes 739 silmaga, Red Bull oli kolmas (417).