Sebastian Vettel pakatab enesekindlusest: suudan endiselt kõiki võita

Vettel jäi lõppenud hooajal esimest korda pärast 2014. aastat oma tiimikaaslasele alla. Kui viis hooaega tagasi kaotas sakslane Daniel Ricciardole, siis tänavu tuli tunnistada noore Charles Leclerci paremust ning leppida alles viienda kohaga.

"Ma mõistan, et inimesed toovad paralleele 2014. aastaga," sõnas Vettel Autospordile. "Ma jäin paberil kaotajaks ja seda on õiglane öelda, sest numbrid näitavad seda. Minu peamine eesmärk polnud aga 2014. aastal poodiumil seismine, vaid etappide võitmine. Võib-olla oli mu suhtumine toona pisut erinev Danieli omast, kuid ma annan aru, et 2014. aasta polnud suurepärane aasta."

Vettel lisas, et tugev tiimikaaslane ei pane talle lisapingeid ja kindlasti pole tema "parim enne" möödas.



"Ma olen jätkuvalt täiesti veendunud, et suudan kõiki, kes minuga võidu kihutavad, võita. Ma ei karda võistlemist," sõnas 32-aastane sakslane, kelle tänavune ainus etapivõit tuli Singapurist.