Sebastian Vettel on vormelibosside otsusest šokeeritud

Brasiilia president Jair Bolsonaro teatas sel nädalal, et alates 2020. aastast võib Brasiilia GP toimuda hoopis Rio de Janeiros.

Vettel, kes on Sao Paulo etapi võitnud kolmel korral (2010, 2013, 2017), avaldas nördimust, et 30 aastat publikut hullutanud võidukihutamine kaob kalendrist.

"Ma ei teadnud sellest midagi. Olin vaid kõlakaid kuulnud ja olen šokis," tunnistas Vettel PlanetF1-le. "Interlagos on suurepärane koht, suure ajalooga etapp. Tõeliselt kahju. Ma olen selline fänn, kes hindab vanu ja ajaloolisi asju."

"See ringrada on endiselt suurepärases korras. Ainus, mis mul pähe tuleb, on, et vahest on see ringrada liiga lühike. Aga vahest tuleb Brasiilias tulevikus hoopis kaks etappi," avaldas sakslane lootust.