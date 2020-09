Sebastian Vettel: olin lähedal karjääri lõpetamisele

Mäletatavasti selgus juba hooaja eel, et tänavune aasta jääb Vetteli jaoks Ferraris viimaseks. Kogu suve erinevate võistkondadega seostatud sakslase tulevik sai viimaks selgeks sel nädalal, kui Racing Point teatas, et Vettel hakkab uuest hooajast sõitma nende ridades. Sakslasele pidi samal ajal ruumi tegema Sergio Perez.

Vettelilt uuriti sel nädalavahetusel Itaalias Mugello ringrajal toimuva GP eel, kui lähedal oli ta karjääri lõpetamisele. "Lähedal! Ma ei tea, kas seda saabki niimoodi mõõta. See oli aga lähedal, sest pidin palju mõtlema ja kaaluma ning aru saama, mis on minu jaoks parim," tõdes Ferrari sõitja. "Usun, et see variant seda ka on ja ootan juba selle tõestamist."

"Viimased nädalad ja kuud on olnud väga intensiivsed," jätkas sakslane. "Sattusin uude ning teistsugusesse olukorda. Ütlesin aga alati, et tahan jääda F1-sarja, kui mõni põnev variant tekib ning on selge, et tiimi tulemused sel aastal on väga lubavad olnud."