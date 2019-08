Sebastian Vettel: oleme üsna kaugel sellest, kus tahaksime olla

Üldarvestuses hoiab neljakordne maailmameister Sebastian Vettel neljandat ja Charles Leclerc viiendat kohta.

"Meil on ruumi arenemiseks, eriti just kurvides on meil palju arenguruumi," tõdes sakslane. "Jah, meil on eelis (võrreldes konkurentidega) pikal sirgel, aga kui oleks võimalus, siis eelistaksin vastupidist varianti."

Ferrari sõitja lisas, et järgmisel kahel etapil Belgias ja Itaalias on neil põhjust loota senisest paremat esitust. "Oleme masinaga väikseid uuendusi teinud ja uusi osi lisanud. Need toimisid juba Ungaris, aga mitte piisaval määral. Ees ootavad sõidud, eriti Spa ja Monza ringrajal, mis võivad meile edukad olla."

"Meie peamiseks eesmärgiks on olla sõidus ikkagi ise see tiim, kes kontrollib olukorda. Me oleme praegu sellest ikkagi üsna kaugel," lisas Vettel. "Kui vaadata punktitabelit, on selge, et me pole seal, kus soovime. Töötame kõik kõvasti selle nimel, et olukorda parandada."

Vormel-1 sarjas on praegu käimas suvepaus, uus etapp sõidetakse 1. septembril Belgias Spa ringrajal.