Sebastian Vettel nimetas F1-sarja kõige potentsiaalikama noorsõitja

Möödunud nädalavahetusel toimunud Türgi GP oli Ferrari jaoks tänavuse aasta edukaim, kui Vettel sai kolmanda ja Leclerc neljanda koha. Kusjuures Leclerc hoidis veel viimasel ringil teist kohta, kuid sõitis eelviimase kurvi pikaks ning lasi nii Sergio Perezi (Racing Point) kui Vetteli endast mööda.

Vetteli sõnul ei peaks Leclerc pead norgu laskma. "Minu jaoks on Charles kõige suurem tulevikutäht F1-s, võib-olla isegi suurem, kui Max Verstappen," rääkis sakslane. "Usun, et ta pole hetkel õnnelik, aga kümne aasta pärast ei tähenda see poodiumikoht enam midagi."

"Näen Charlesis tihti ka iseennast. Ta on palju noorem ning väga kiire," kiitis Vettel Leclerci. "Charlesil on põhjust olla enda peale vihane - ta tegi vea ja kaotas poodiumi. Nagu ma aga ütlesin, siis suures plaanis ei ole see ilmselt tema jaoks oluline. Ma olen õnnelik kõige üle, mida ta on saavutanud ning millega ta tulevikus hakkama saab, sest ta on hea poiss."

Senise karjääri jooksul 2 võitu ning 12 poodiumikohta teeninud Leclerc hoiab tänavu üldarvestuses viiendat kohta. Viimast hooaega Ferraris sõitev Vettel paikneb 13. positsioonil.