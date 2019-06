Sebastian Vettel lükkas ümber kuulujutud karjääri lõpetamisest

"Mul pole ühtegi plaani lõpetada vormel-1 sarjas sõitmist," tunnistas Vettel Saksamaa väljaandele Bild. "Ma naudin jätkuvalt vormel-1 ja mul pole veel Ferraris kõik saavutanud. Me tahame sel hooajal veel kõike proovida, et saaks olukorda muuta ja loodetavasti saab Kanada GP-l see alguse."

"Meie auto on hea, aga õpime jätkuvalt tundma seda. Meie jaoks on tänavu raske just rehvide sobitamine masinaga, mis on teistel aga paremini õnnestunud," lisas Vettel.

31-aastane Vettel hoiab F1 üldarvestuses kolmandat kohta 82 punktiga- Liidriks on Mercedese piloot Lewis Hamilton, kel kogutud 137 silma, teisel kohal paiknev Valtteri Bottas jääb meeskonnakaaslasest maha 17 punktiga.

Vormel-1 nädalavahetus jätkab sel nädalavahetusel toimuva Kanada GP-ga.