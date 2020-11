Sebastian Vettel kohmetus otsekohese küsimuse peale: olen pisut šokeeritud

Nimelt küsis üks ajakirjanik 33-aastaselt Vettelilt otsekoheselt, kas poodiumile pääsemine on märk sellest, et ta on endiselt tippsõitja.

"Ausalt öeldes olen veidi šokeeritud, kuidas te selle küsimuse sõnastasite," vastas Vettel ja lisas: "Vormel-üks on sari, kus asjad muutuvad väga kiiresti. Sõidame kõige kiiremate autodega ja meid hinnatakse alati viimase võistluse järgi. Olen juba öelnud, et meil on olnud raske hooaeg. Kindlasti on olnud aegu, kus ma pole olnud kõige parem, kuid mul pole kahtlust, et suudan autos head tööd teha. Mul pole tunnet, et midagi oleks muutunud. Nii et olen pisut üllatunud, aga aitäh!"

Vettel on hooaja 14 etapiga kogunud vaid 33 punkti ning asub üldarvestuses alles 13. kohal. Viimati jäi neljakordse maailmameistri hooaja punktisumma alla saja 11 aastat tagasi.