Sebastian Vettel kahtlustab vandenõuteooriat: kas ma olen täielik idioot?

Eilsel Portugali GP-l lõpetas Vettel kümnendana, Leclerc oli neljas. Kvalifikatsioonis oli erinevus veelgi suurem - Leclerc sõitis välja neljanda aja, Vettel oli alles 15.

"Kui algus välja arvata, tegin enda arust hea sõidu. Aga teisest küljest on selge, et Leclerci auto on kiirem. Kuidas ma aega kaotan? Olen kogu hooaja enda tundeid vaka all hoidnud. Mõni idioot ei suudaks kunagi välja mõelda, kuskohast kaotus tuleb, aga kas ma olen täielik idioot? Kahtlen selles," vahendas Vetteli sõnu portaal PlanetF1.

"Mingil hetkel peaksid asjad paika loksuma ja peaks tekkima olukord, kus suudan piiri peal sõita. Mina pole sel hooajal tavaliselt suutnud ja kui olen, siis suurte raskustega. Teiselpool garaaži näivad asjad palju lihtsamad. Mul on raske sellist asja seedida, oleks selleks liiga ambitsioonikas ja liiga näljane," lisas sakslane.

Tiimijuht Binotto ei mõista Vetteli vandenõuteooriat.

"Pole mingit kahtlust, et Sebastiani ja Charlesi autod on identsed. Loodan siiralt, et Sebastian suudab järgmisel etapil parema kvalifikatsiooni teha ja põhisõidus näidata, milleks ta suuteline on. Charles on kahtlemata väga hea, aga teisele sõitjale on ootused võib-olla kõrgemad," lausus Binotto.

Järgmine vormel 1 etapp sõidetakse sel nädalavahetusel Imolas.