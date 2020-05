Sebastian Vettel ja Carlos Sainz vahetavad järgmisel aastal kohad?

Viimati olevat Ferrari sakslasele pakkunud üheaastast lepingut koos palgakärpega, mille Vettel kuuldavasti "naljaks" tituleeris (Gazzetta dello Sport).

Saksamaa vormel 1 kommentaator Sascha Roos peab aga tõenäoliseks stsenaariumi, mille kohaselt vahetab Vettel järgmisel aastal kohad praeguse McLareni piloodi Carlos Sainz juunioriga, keda peetakse üheks potentsiaalseks Vetteli järeltulijaks Ferraris.

"Ta on just Ferrarilt saanud ebamoraalse pakkumise, millega ta kaotaks palgas suure summa ning ilmselt ka esinumbri staatuse. Võimalik, et talle antigi selline leping, millele ta alla ei kirjutaks. Sel juhul oleks tema koht Sainzi jaoks vaba," ütles Roos.

"Vettelit ei huvita raha. Teda huvitab edukas autos roll, mis talle sobib. McLaren saab endale Mercedese mootori, mis pole üldsegi paha. See võib olla Vetteli jaoks atraktiivsem kui viletsatel tingimustel Ferraris jätkamine."

Vetteli praegust tiimikaaslast Charles Leclerci seob Ferrariga leping 2024. aasta lõpuni. Teistest pilootidest ei pea oma pead järgmise hooaja suhtes vaevama ka Sergio Perez (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Esteban Ocon (Renault) ja George Russell (Williams).