Sebastian Vettel iga hinna eest uut lepingut jahtima ei hakka

Teatavasti lahkub kogenud sakslane tänavuse hooaja järel Ferrarist. Vettelit on viimasel ajal seostatud Racing Pointi meeskonnaga, kuid midagi kindlat selle osas siiski pole.

Seega on jätkuvalt õhus variant, et järgmisel aastal Vettelit kuninglikus vormelisarjas ei näe. Teadmatus aga sakslast ei morjenda. "See on teatud mõttes elevust tekitav, sest kui üks uks sulgub, siis teine avaneb," vahendas Sky Sports sõitja sõnu. "Mida teine uks võib tähendada, seda ma aga veel ei tea."

"Võib-olla jätkan F1-s, võib-olla kihutan mõnes muus sarjas. Võib ka juhtuda, et jätan teatud ajaks või ka lõplikult (spordiga) hüvasti," jätkas Vettel, lisades, et iga hinnaga ta uut lepingut ei jahi. "Ma ei ole F1-s lihtsalt selleks, et osaleda või raha teenida. Tahan tõesti midagi saavutada."

"Küll järgmine kord näen, kas tekib mõni võimalus või mitte. Usun, et selle pealt teen ka oma otsuse. Õigetes tingimustes võin olla sama hea kui iga teine sõitja, kuid asjad peavad minu jaoks õiged olema," lisas Vettel.