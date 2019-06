Sebastian Vettel: Ferrari uuendused põrusid Prantsusmaal

Ferrari läks Prantsusmaa etapile vastu lootusrikkalt, sest oli teada, et meeskond saab autole uued osad, millega loodeti vähendada vahet Mercedesega. Uute osade hulka kuulus nii ümber ehitatud tiib kui ka pidurijuhe.

"Tahtsime Mercedesega korralikult vahet vähendada, kuid ei suutnud seda teha," tunnistas sakslane Motorspordile. "Selles aspektist vaadates peame olema ausad, me põrusime. Andsime endast parima ja usun, et Charles'i (Leclerc) poodium suudab veidike lohutada."

"Peamine eesmärk oli aga vahe vähendamine, kuid pidime paraku õppima, et uued osad ei töötanud nii, nagu lootsime," jätkas Vettel.

Vettel tunnistas, et vahe Mercedese ja Ferrari vahel on tegelikult suur. Nimelt vahetas Vettel sõidu lõpus rehve, et püüda enda nimele etapi kiireimat ringiaega. Sakslasel see ka õnnestus lõpuks, aga ta sai vaid 0,024 sekundi võrra kiireima aja, kui Lewis Hamilton viimasel ringil, kes oli selleks ajaks sõitmas juba vägagi kulunud rehvidega.

"See oli väga napikas. Ma ei tea, kas mul oli probleem, mul ei õnnestunud akut täielikut laadida, aga vastasel juhul oleks saanud veidi kiireima aja," arutles Vettel. "Igatepidi on näha, missugune eelis on Mercedesel. Kui nad vaid tahavad, saavad kohe tempot tõsta. Meil on seega väga palju tööd teha, et suudaksime neid survestada."

Mercedes võttis Prantsusmaa GP-l juba selle hooaja kuuenda kaksikvõidu, kui Hamiltoni järel lõpetas teisena Valtteri Bottas. Vetteli tiimikaaslane Leclerc sai kolmanda koha, seitsmendalt positsioonilt startinud Vettel jäi lõpuks viiendaks.