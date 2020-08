Sebastian Vettel ebaõnnestunud kvalifikatsioonist: midagi üllatavat siin polnud

Kogu hooaja kiiruse leidmisega hädas olnud Ferrari jaoks on ka Belgia GP senine nädalavahetus olnud keeruline. Kui homme starditakse 13. ja 14. kohalt, siis kvalifikatsiooni eel toimunud kolmandal vabatreeningul oli Leclerc alles 17. ja neljakordne maailmameister Vettel koguni viimane. Võrdluseks - mullusel Belgia GP-l alustasid Ferrari ässad sõitu esireast ning Leclerc suutis ühtlasi etapi võita.

"See on aus pilt sellest, mida meie masin siin teha suudab," rääkis Vettel väljaandele Motorsport hetkeseisust. "Andsime endast parima ning eile õhtul sai tänase nimel sai palju töötatud, et asjad paremini läheksid. Usun, et see natukene ka õnnestus."

"Loomulikult ei ole me seal, kus tahaksime olla, aga see pole ka esimene etapp, kus me sellises olukorras oleme," jätkas kogenud sakslane, kes lisas, et tänases kvalifikatsioonis midagi üllatavat ei olnud. "Hommikul tundus juba, et me ei saa kvalifikatsioonis teise voorugi, kuid saime lõpuks mõlema autoga. Mõistagi ei tähenda see edu, aga see on parim, mida me teha suutsime."