Sebastian Vettel avaldas, mis probleemid on teda hooaja alguses vaevanud

"Me peame olema kiiremad, asi on väga lihtne," sõnas Vettel portaali Motorsport vahendusel. "Tundub, et meie jaoks on veidi raskem saada auto õigesse seadistusse, aga konkurentide jaoks käib asi lihtsamalt."

Vettel tunnistas, et tal on probleeme olnud enesekindlusega sel hooajal. "Väga oluline on, eriti Bakuus (hooaja neljas etapp - toim), tunda end autoga enesekindlalt. Mina seda kahjuks ei tunne. Ma tunnen, et ei sõida oma parimal tasemel praegu, sest lihtsalt auto ei käitu nii nagu tahaksin. Ma arvan, et see pole õige, aga eks kõik ole sellises olukorras olnud."

Vettel on tänavusel hooajal jõudnud neljast etapil kahel poodiumile, kui lõpetas kolmandana Hiinas ja Aserbaidžaanis. Ta edestab üldarvestuses oma meeskonnakaaslast Charles Leclerci viie punktiga.