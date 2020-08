Sebastian Vettel andis salapärase vihje tuleviku osas: mõnes mõttes olen oma otsuse juba teinud

Kaspar Ruus reporter RUS

Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen XPB/Press Association Images.

Vormel-1 sarja neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli tuleviku üle on palju spekuleeritud. Nüüd andis sakslane mõista, et on oma tuleviku osas otsuse teinud, kuid lähinädalatel veel midagi avalikuks ei tule.