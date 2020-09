Schumacherist ja Räikkönenist on saamas tiimikaaslased

Samal ajal teatab Blick ka rõõmusõnumi Soome vormelifännidele, väites, et Kimi Räikkönen on Alfa Romeoga lepingut pikendamas 2021. aastani. Ajalehe andmetel oli tal võimalus lepingu pikendamise klausel aktiveerida 15. septembrini, mida ta ka tegi.

See tähendab ilmselt, et kahtluse alla satub teise Alfa Romeo piloodi Antonio Giovinazzi tulevik. Itaallase koha võib tuleval hooajal hõivata just Mick Schumacher, kes täna saavutas Sotši ringrajal oma F2 karjääri kolmanda võidu ning asus sarja ka kokkuvõttes juhtima.

Järgmine F1 etapp Nürgburgringil on oma nime saanud Lääne-Saksamaa mäestiku Eifeli järgi. Sel nädalavahetusel kihutavad vormelid Venemaal Sotši Autodromil. Kui loodusjõud ja tehnika kätt ette ei pane, viigistab Räikkönen homme Rubens Barrichello kõigi aegade F1 startide rekordi 322.

2007. aastal sai Räikkönen F1 sarjas enda käsutusse just Micki isast vabaks jäänud auto. Michael Schumacher lõpetas esimest korda karjääri 2006. aastal ning tegi comeback'i 2010. aastal Mercedese roolis.