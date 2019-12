Schumacheri naine edastas fännidele suusaõnnetuse 6. aastapäeva eel innustava sõnumi

Selle aja jooksul on vormelilegendi tervise kohta väga vähe ametlikku infot jagatud, mistõttu on tema naise Corinna Schumacheri iga avaldus meedia jaoks kullahinnaga.

Saksamaal on Schumacheri toetuseks loodamas sotsiaalmeedialehekülg #KeepFighting, mille paneb püsti väike Schumacheri fännklubi Kerpenis. Väidetavalt on Corinna sellele oma õnnistuse andnud ning lehe tegijatele sõnumigi saatnud.

"Suured asjad algavad väikestest sammudest. Paljud väikesed osakesed võivad moodustada suure mosaiigi. Üheskoos olete te tugevamad ning just niiviisi KeepFighting liikumise jõudusid ühendades annate te teistelegi julgust," seisis Corinna sõnumis.

Fännklubi esimees Reiner Ferling avaldas lootust, et Schumacher tuleb veel kunagi avalikkuse ette.

"Kahjuks on see aeg jälle käes, Michaeli õnnetuse kuues aastapäev on ukse taga. Kuus aastat täis lootust, et Michael tuleb ühel päeval taas avalikkuse ette. Me teame, et ta on heades kätes, ümbritsetud armastusest turvatundest ja kindlusest. Michael on õnnega koos, et tal nii tugev perekond ümber on. Fännklubina pakume me kõikvõimalikku toetust, mida meil pakkuda on."