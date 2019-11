"Tahaksin näha, kuidas Michaelil läheb ja temaga kätt suruda. Kahjuks on Corinna mu palved tagasi lükanud. Ta kardab ilmselt, et näen, mis Michaeliga toimub ja räägin kohe avalikkusele tõe välja," lausus Weber.

"Palvetan Michaeli eest ja olen veendunud, et näeme teda kunagi taas," lisas ta.

Pärast 2013. aastal toimunud suusaõnnetust on Schumacherit näinud äärmiselt valitud seltskond. Korduvalt on sakslast saanud vaatamas käia rahvusvahelise autoliidu FIA president Jean Todt, kes on avaldanud samuti lootust, et Schumacheri tervenemine on võimalik.