Schumacheri endine mänedžer: andsin ühel hetkel Michaeli osas alla

Aastaid Schumacheriga koostööd teinud Weber meenutas 2013. aasta detsembrit, mil sakslane suusaõnnetuses tõsise ajutrauma sai. "Ulusin nagu koer. See mõjus mulle äärmiselt raskelt, nagu võite arvata," rääkis mänedžer väljaandele Motorsport-Total. "Ühel hetkel pidin end Michaelist vabastama, tema osas alla andma."

Weber lisas, et pole enam aastaid Schumacheri perekonnalt sakslase seisundi kohta kuulnud. "Kui inimesed mind tänaval ära tunnevad, küsivad nad ikka minult kui tema eksmänedžerilt, et kuidas Michaelil läheb," rääkis ta. "Mälestused tulevad ikka ja jälle tagasi. See teeb jätkuvalt haiget."

Schumacher sai tõsise ajutrauma 2013. aasta 29. detsembril mäesuusaõnnetuses. Pärast seda pole sakslast enam avalikkuse ees nähtud. Kuigi endise Ferrari sõitja tervisliku seisundi üle on aastate jooksul palju spekuleeritud, on vormelilegendi perekond tema tervisliku seisundi osas vaikinud.