Schumacheri endine boss: Michaeli naasmine F1-sarja oli kõige lollim tegu, mida sai teha

Mercedeses sõitis Schumacher kolm hooaega, kuid jäi kokkuvõttes siiski oma meeskonnakaaslase Nico Rosbergi varju. Tema tollane boss Willi Weber vaatab minevikku tagasi ja usub, et see polnud tal õige otsus.

“Kogu austuse juures, tema tagasitulek oli kõige lollim tegu, mida sai teha,” ütles Weber. “Ta ütles mulle, et tal on igav ning tal on vaja sõita. Ma ütlesin Michaelile vastuseks, et sul on sellest ainult kaotada. Sa oled juba kõik võitnud, sa oled kõige kõrgemal poodiumiastmel. Sellele väitele ta enam ei vastanud, “ selgitas Weber Motosport-Total.com´ile.

Schumacheril õnnestus Mercedese ridades viimaks jõuda poodiumile Valencias, kuid kokkuvõttes oli see siiski Rosberg, kes tõi oma meeskonnale punkte.

2012. aastal teatas sakslane uuesti, et lõpetab oma karjääri F1-sarjas. Peale seda taastas ta hea kontakti ka Weberiga. “Me nägime teineteist tihti ja me rääkisime telefonis väga palju,” võtab Weber oma jutu kokku.