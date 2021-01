Saladuseloor hakkab kerkima? Michael Schumacherist ilmub dokumentaal, kus astuvad üles vormelilegendi lähedased

2013. aasta detsembri lõpus Prantsusmaa alpides suusatades raskelt kukkunud ja tõsise peatrauma saanud seitsmekordse vormel-1 maailmameistri Michael Schumacheri tervislikust seisundist on perekond avalikkusele väga vähe paljastanud. Nüüd on aga tekkinud lootus, et olukord võib muudutada, sest vormelilegendist on valminud värske dokumentaalfilm.