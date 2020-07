Saksamaa meedia: Sebastian Vetteli tulevik võib selguda juba 31. juuliks

Nimelt on see kuupäev seotud Racing Pointi sõitja Sergio Perezi lepingus fikseeritud lahkumisklausliga. Kuigi Perezi kontraht lõppeb alles 2022. aasta hooaja järel, on meeskonnal õigus kuni tänavu 31. juulini mehhiklase leping suure summa eest välja osta. See klausel pandi Perezi lepingusse just selleks puhuks, kui tiimil tekib vajadus uue sõitja jaoks koht leida.

"See 31. juuli klausel on Vetteli seisukohalt väga tähtis," rõhutab Bildi artikli autor Bianca Garloff.

Kuna Racing Pointi meeskonna omanikuks on Perezi tiimikaaslase Lance Strolli isa Lawrence Stroll, pole kahtlust, et tiim soovib Vetteli palkamise korral loobuda just Perezi teenetest.

Vettel ise ei ole soostunud võimalikku Racing Pointiga liitumist kommenteerima.