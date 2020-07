Saksamaa meedia: Red Bulli tipust anti otsene käsk Sebastian Vettel tagasi tuua

"Ma usun ning mul on konkreetne informatsioon, et Helmut Marko (Red Bulli nõuandja ja noorteprogrammi juht - toim) on saanud käsu Mateschitzilt tuua kadunud poeg Vettel 2021. aastaks meeskonda tagasi," kirjutas Nimmervoll portaali Motorsport-Total veergudel. "Sellisel juhul liiguks Alexander Albon tagasi Alpha Taurisse ning Daniil Kvjat jääks üldse lepinguta."

Nimmervolli hinnangul peaks selleks aga juhtuma kolm asja. Esiteks peavad Alboni tulemused jätkuvalt jääma Max Verstappeni omadele alla. Lisaks peab Mateschitz veenma Vetteli palkamiseks ära Tai ettevõtjatest perekonna Yoovidyha, kellele kuulub 51% Red Bulli firmast.

"Kolmandaks peab Vettel ise olema valmis ette võtma julge sammu sõita ürgtalendika Max Verstappeni kõrval pärast seda, kui ta kihutas (Ferraris) koos Charles Leclerciga," jätkas sakslane.

Vetteli potentsiaalsele üleminekule aitab kaasa ka asjaolu, et Mateschitzil on vormeliässaga eriline side. Teatavasti on just Vettel toonud Red Bullile ainsad neli MM-tiitlit.

"See, kuidas Ferrari Vettelit kohtleb ning asjaolu, et halvimal juhul võib ta pärast säravat karjääri lahkuda F1-sarjast luuserina, teeb haiget ka Mateschitzile endale," arutles Nimmervoll. "Inimesed, kes teda tunnevad, teavad, et ta püüab tuua Vettelit koju, et anda talle võimalus jätta F1-ga hüvasti."

Alles hiljuti uuriti ka Vettelilt, kas ta oleks nõus Red Bulliga võimalusel liituma. "Olen vormel 1 sarjas, et võita. Seega oleks vastus ilmselt jah," vastas Vettel portaalile Autosport.