Saksamaa meedia: Michael Schumacher viidi Pariisi haiglasse, eksperimentaalse raviga loodetakse sakslane jalgele aidata

Sellist eksperimentaalset ravi sai Schumacher Pariisis Georges-Pompidou haiglas juba mullu septembris. Väidetavalt on ravi üheks eesmärgiks, et Schumacheri kehas ei tekiks põletikulisi seisundeid. Sügisel ravis teda Pariisi haiglas eriarst Philippe Menasche.

"Meil on Schumacheriga plaanis ühe kuni kolme aastane taastusravi," avaldas praegu temaga tegelev arst Jean-Francois Payen. "Külastan Schumacherit tihti ja räägin tema perekonnaga arengust, mida ma näen."

Payen kiitis ühtlasi Schumacheri abikaasat Corinnat. "Ta on teinud kõik endast oleneva, et oma meest aidata. Corinna on uskumatu tahtejõuga ning mõistab, mis võib juhtuda. Ta näeb asju selgelt ja soovib teha kõike, et Michaeli olukorda parandada."