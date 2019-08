Saksamaa meedia: Bottas jätkab uuel hooajal Mercedeses, Ricciardo saab uue tiimikaaslase

Kolmandat hooaega Mercedeses sõitev soomlane alustas tänavust hooaega hästi, kuid tema vorm on viimaste etappidega raugenud. Üldarvestuses jääb ta meeskonnakaaslasest ja sarja üldliidrist Lewis Hamiltonist praeguseks maha 62 punktiga.

Seetõttu on hakatud rääkima, et soomlase koht Mercedeses võib olla ohus ning tiimil on soomlasele olemas ka asendus - 22-aastane Mercedese testisõitja Esteban Ocon. Ka Mercedese tiimi boss Toto Wolff tunnistas suvel, et varsti tuleb teha valik, kumb uuel hooajal "hõbenoolte" ridades sõidab.

Auto Bildi teatel aga kavatseb Mercedes siiski Bottasega lepingut uueks hooajaks pikendada. Nimelt on soomlase peamine ohustaja Ocon hoopis liikumas Renault'sse Daniel Ricciardo tiimikaaslaseks. See tähendab, et praegu Renault's sõitev Nico Hülkenberg siirdub Haasi meeskonda, kus ta hakkab asendama Romain Grosjeani, kes pole tänavu häid esitusi näidanud.