Saksamaa GP üllatusmees: olin ühel hetkel kindel, et sõit on minu jaoks läbi

Kvjat oli suurema osa sõidust punktikohalt väljas, aga tänu õigele rehvivahetusele ja konkurentide eksimustele kerkis venelane lõpuks poodiumile. Veel viimasel ringil oli Kvjat teine, aga temast möödus enne finišit Ferrari piloot Sebastian Vettel.

"Suurepärane tunne oli tagasi poodiumil olla," sõnas Kvjat pärast sõitu. "Toro Rosso meeskonnale tuua esimene poodium pärast mitmeaastast pausi on lihtsalt super. Sõit oli pöörane, aga õnneks lõpuks kõik minu jaoks klappis."

"See oli nagu õudusfilm koos musta komöödiaga," võttis Kvjat sõidu kokku. "Mingil hetkel olin kindel, et sõit on minu jaoks läbi, aga siis asjad muutusid. Kogu etapp oli Ameerika mäed, täpselt nagu minu senine karjäär."

Kvjati ja Vetteli ees tõusis poodiumi kõrgeimale astmele Red Bulli piloot Max Verstappen.