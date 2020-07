Sainz: keegi ei saa mind sundida põlvitama

McLareni vormelipiloot on üks vähestest F1 sõitjatest, kes ei ole langenud ühele põlvele, et näidata üles solidaarsust rassismivastasele võitlusele.

Briti kodakondsusega Lewis Hamilton on kuninglikus sarjas muutunud poliitaktivistiks, kes tunnistas, et ta kavatseb sõitjatega nagu Sainz pidada maha ühe väikese jutuajamise.

“Mulle meeldib mõelda, et mingil tasandil me oleme selles olukorras koos - mõistes ja põlvitades,” ütles Mercedese piloot.

25-aastane Sainz kinnitab aga, et ta pole.

“Ma arvan, et see pole mingi saladus, et Hamilton on üks aktiivsemaid sportlasi “Black lives matter” ehk “Tumedanahaliste elud loevad” liikumises. See on meid mõjutanud muidugi positiivselt, sest me oleme probleemi lahendamisse kaasatud ning sellest teavitatud,” ütles mees agentuurile El Mundo Deportivo.

“Isiklikult pole ma iial mingit survet tundnud,” lisas ta.

“Ma olen end tundnud mugavalt tehes seda, mida ma pean õigeks ning ma jätkan niimoodi käitumist,” avaldas Sainz.

“Ei saa olla midagi ega kedagi, kes sunniks mind käituma mulle ebamugaval viisil. Me oleme kõik näidanud ühtsust rassismivastaseks võitluseks, aga ma arvan, et kõigil on õigus avaldada meelt sel viisil nagu nad tahavad,” rääkis Sainz.

“Ma jätkan endale sobival viisil protestimisega. Vahet pole, mida inimesed sotsiaalmeedias ütlevad, kas see teeb mind rohkem rassistiks või ei,” lõpetas hispaanlane oma intervjuu.