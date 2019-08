Russell võimalikust üleminekust Mercedesesse: oleks rumal selle vastu võidelda

"Usun, et iga sõitja tahaks võimalust sõita meistrivõistluste võiduautos. Oleks täiesti rumal selle vastu võidelda," vahendab Russelli kommentaari portaal F1i.com.

"Hetkel, siin ja praegu, keskendun täielikult tööle ja jätan poliitilised asjad Mercedese ja Williamsi arutada. Kui ma tahan kunagi võiduautos istuda, pean nagunii ainult praegusele tööle keskenduma. Fakt on see, et ma olen lepinguga seotud Williamsiga ning teine fakt, et ma olen Mercedese juuniorsõitja. Ma ei tahaks end nendesse lepingulistesse asjadesse segada."

"Omalt poolt võin öelda, et õpin Williamsis niivõrd palju. Naudin täielikult F1 sõitjaks olemist, seda arenguprotsessi ja kõike. Aga fakt on see, et iga sõitja tahab võita sõite ja võimalust võita meistritiitel. See ei tähenda, et ma Williamsit ei austaks, kui ma ütlen, et tahaksin olla võiduautos, sest kes ei tahaks?"

"Isiklikult ütleksin, et see (Bottase asendamine temaga - toim) on väga ebatõenäöline, aga vormel 1-s on kõik võimalik. Selles spordis muutuvad asjad iga päevaga. Ma ei tahaks selle kohta tõesti enam rohkemat öelda," lisas Russell.

Kohta Mercedese põhitiimis noolib järgmisel aastal ka prantslane Esteban Ocon, kes on samuti endine Mercedese noorteprogrammi liige ning "hõbenoolte" praegune testi- ja varusõitja.