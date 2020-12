Russell jätab Hamiltoni lepinguta? "Tema sõidaks sama hästi 50 korda odavamalt"

"Mercedese edu taga on 80% ulatuses nende vormel. Russell on sõitnud kaks aastat Williamsi masinaga viimaste hulgas ning kui sa saad nüüd järsku vormeli, millega võib näiteks pidurdada märksa hiljem, annab see kõvasti enesekindlust," kommenteeris Doornbos Peptalkile.

Hollandlane rõhutas, et Russelli puhul tuleb seejuures arvestada, et tal polnud Mercedese masinas sugugi mugav istuda. "Ta oli Hamiltoni vormeli jaoks selgelt liiga pikk ja tal on ka suured jalad. See, mida ta korda saatis, oli hullumeelne. Mercedesel on tõesti uus staar olemas."

39-aastane Doornbos pakkus Mercedesele välja suure kokkuhoiuvõimaluse: "Hamilton peab läbirääkimisi 50-miljonilise uue lepingu üle ja me teame, et Daimleri boss pole F1-sarja fänn. Russell sõidaks samal ajal miljoni eest. Mõistagi pole kindel, et temast saab seitsmekordne maailmameister,"

Doornbos sõitis F1-sarjas 2005. aastal Minardi ja 2006. aastal Red Bulli eest. Kokku sai ta kirja 11 võistlussõitu.