RTL jätab koroonaviiruse kartuses Vietnami F1-etapile minemata

"Oleme oma töötajate ees vastutavad. Peale põhjalikku uurimist leidsime, et Hanoist töötamine oleks nende tervisele liiga suur risk," vahendab Austria ajaleht Kronen Zeitun RTL-i spordidirektori Manfred Loppe sõnu.

Vietnami GP sõidetakse hooaja kolmanda etapina 5. aprillini. Hanoi võõrustab F1 võidukihutamist esmakordselt.

Kuigi Hiina etapp samal kuul jäeti koroonaviiruse puhangu tõttu ära, on F1 sarja juhid kinnitanud, et Hiina piirist 150 km kaugusel asuvas Hanois on etapi pidamine ohutu.