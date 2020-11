Ronnie O'Sullivan ei pea Lewis Hamiltoni saavutust märkimisväärseks: tal on ju kiireim vormel

"See on Lewise jaoks fantastiline võita seitsmes tiitel, kuid kui sinu masin liigub teistest kiiremini, siis sa saad endale mõne vea lubada ja ikka võita," kommenteeris O’Sullivan ajalehele Daily Star. "See on natuke nagu autoga ringi sõitmine olukorras, kus su sõrmede vahel on sigar ja roolil vaid üks näpp."

O’Sullivani arvates võiks Hamiltonilt tiitleid röövida vaid tema Mercedese tiimikaaslane Valtteri Bottas, kuid snuukriässale tundub, et "soomlane on rahul ka teise kohaga".

"Ma ei tunneks oma karjääri võitude üle nii suurt rõõmu, kui ma oleksin mänginud snuukrit laual, kus minu augud on suuremad kui minu konkurentidel," lisas kuus snuukri MM-tiitlit võitnud inglane.

"See (Hamiltoni) võit ei tähenda nii palju, kui näiteks Federeri võit, kes mängib kõigi teistega võrdsetes tingimustes, või Kipchoge võit, kes jookseb teistega võrdsetes tingimustel. Snuuker on ka selline ala, kus on võrdsed võimalused. Nii et minu jaoks on Federer, Nadal, Djokovic, noolemängus Phil Taylor, Tiger Woods, Messi, Ronaldo... Need on, keda vaadata," loetles O'Sullivan oma lemmikuid maailma tippude hulgast.