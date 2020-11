Romain Grosjean kritiseeris konkurente: ainult üks piloot reageeris minu vallandamisele

Ainus, kes 34-aastasele Grosjeanile sõitjakohata jäämise pärast kaasa tundis ja sõnumi saatis, oli Williamsi 22-aastane piloot George Russell.

"Mul on George`iga tõeliselt head suhted. Kui tuli uudis, et ma järgmisel hooajal tallis ei jätka, saatis ta esimese ja ainsana mulle Whatsappi sõnumi. See näitab, kui suurepärane kutt ta on," sõnas Grosjean veebisaidil Racefans.

Vahest tundis Russell Grosjeaniga hingesugulust, sest ka tema jätkamine uuel hooajal polnud pikka aega sugugi kindel. Alles eelmisel nädalal lõpetas Williamsi boss need kuulujutud ning kinnitas üle, et George Russell ja Nicholas Latifi on ka 2021. aastal nende põhisõitjad.