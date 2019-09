Robert Kubica lahkub Williamsist: see oli minu otsus

Kubica liitus Williamsiga 2018. aastal testisõitjana ning tõusis tiimi põhisõitjaks sel hooajal.

Kaheksa-aastase vaheaja järel vormel-ühte naasnud Kubica hooaeg on kujunenud aga väga raskeks. 34-aastane poolakas on teeninud ühe punkti vaid Saksamaa GP-lt ning jäänud 14-st etapist 12-l alla ka oma tiimikaaslasele George Russellile.

"Tegin selle otsuse ise," sõnas Kubica Williamsist lahkumise kohta. "Olen tänavu öelnud, et minu eesmärk on vormel-ühte jääda. Jah, see on endiselt nii, kuid mitte iga hinna eest. Ma arvan, et ma pean algselt uuesti sõite nautima hakkama. Tänavu on olnud väga raske," tunnistas Kubica, kes elas 2011. aasta veebruaris rallit sõites üle väga raske avarii.

Koos Kubicaga lahkub Williamsi meeskonna juurest ka tema sponsor PKN Orlen.