Ricciardot häiris Grosjeani avarii puhul korduste näitamine: see oli täiesti lugupidamatu!

"See oli täiesti lugupidamatu ja tähelepanematu nii tema perekonna kui ka meie perede suhtes, kes seda vaatasid. Valmistusime tunni aja pärast uuesti startima ning iga kord, kui me teleekraanile vaatasime, nägime seda tulekera ja tema pooleks murdunud autot. Oleksime seda võinud vaadata homme, me ei pea seda täna nägema," rääkis Renault' tiimis sõitev Ricciardo avarii järel tekkinud pausi ajal hollandlaste Ziggo Sport'ile.

"Minu jaoks on see meelelahutus ning nad mängisid kõikide meie emotsioonidega - ma leian, et see on päris vastik, seega loodetavasti tõstavad ka teised sõitjad häält. Aga kui me kõik niimoodi ei tunne, siis ma olen tõeliselt üllatunud."

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton, kes lõpuks Bahreini GP võitis, tundis samuti Grosjeani perele kaasa. "Kui kõik teised olid šokeeritud, siis mõelge vaid, mida tema perekond sel ajal tundis," vahendab The Sydney Morning Herald Hamiltoni sõnu. "Leegid, kaheks murdunud auto ning teadmatus selles osas, kus on sõitja, ning siis tema nendest leekidest välja hüppamas. Ma ei kujuta ettegi, mis tunne see on."

Teine prantslasest piloot Pierre Gasly (AlphaTauri): "See oli kohutav, tõeliselt hirmus. Mul polnud aimugi, et vormel 1 auto sedasi pooleks murduda võib. Saatsin talle sõnumi ja soovisin head paranemist. Temaga on ilmselt korras, aga see oli tõesti hirmus asi."

Grosjeani tiimi Haasi sõnul oli tema kiirus avarii hetkel 221 km/h. Rahvusvahelise autoliidu FIA esindaja ütles, et kokkupõrkega kaasnenud G-jõud oli 50G.

