Ricciardo kaitses Vettelit: miks Hamiltoni sarnase manöövri eest ei karistatud?

Vettel tegi 48. ringil ühes kurvis vea ja sõitis rajale naastes Lewis Hamiltonile ohtlikult ette, saades selle manöövri eest viiesekundilise karistuse. Vettel lõpetas küll sõidu esimesena, kuid karistus kukutas ta Hamiltoni järel teiseks.

Ricciardo arvates võeti Ferrari sõitjalt esikoht ebaõiglaselt. "Kui ta (Vettel) oleks murul pidurdanud, oleks ta spinni teinud. Lewisele ei jäänud küll palju ruumi, kuid seda oli piisavalt," sõnas Montrealis kuuendana lõpetanud Ricciardo, vahendab gpfans.com.

Renault sõitja meenutas, et tal oli 2016. aastal Hamiltoniga sarnane intsident, kuid toona pääses inglane karistuseta. "Mul oli täpselt samasugune situatsioon Lewisega 2016. aastal Monte Carlos. Ta pidi varuteed mööda sõitma ja lükkas mind rajale naastes peaaegu seina. Minu jaoks oli toona ruumi veel vähem, kuid ta ei saanud karistust. Minu arvates oli see õige. See oli lihtsalt üks tavaline võidusõidu olukord," sõnas Ricciardo.

MM-sarja üldliider Hamilton tunnistas, et oleks selles olukorras käitunud samamoodi nagu Vettel. "Vaatasin kordusi ja olukord oli napikas. Mis ma oskan öelda, kui oleksin ise liidrirollis sama vea teinud, oleksin täpselt niimoodi ka ise käitunud. Kõik juhtub nii kiiresti ja ainus eesmärk on enda positsiooni hoida," rääkis Hamilton võistluse järel.