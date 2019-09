Ricciardo kaalus surmaavarii tõttu Belgia GP-st loobumist

Austraallane oli kaudselt hukkunud sõitja, 22-aastase prantslase Anthoine Huberti tiimikaaslane, sest tegu oli Renault' noorteprogrammi kuulunud talendiga, kes võitis 2018. aastal praeguse F3 sarja eelkäija GP3 sarja.

"Mul on hea meel, et see läbi on," tõdes Ricciardo pärast 11. kohaga lõppenud sõitu Spa ringrajal. "Nii imelik, kui see ka ei tundu, tean, et parim viis austust näidata oli täna sõita, aga ma ei usu, et ükski meist tegelikult seda tahtis. Vähemalt mina tundsin nii ning ma olen kindel, et ma pole ainus."

"See oli raske. Eriti raske oli kõigi ees vaprat nägu teha. Ma tean, et paljud inimesed hoolduspargis tundsid end pärast eilset haavatuna. Usun, et kõigil on kergendus, et see läbi on, ning me saame siit edasi liikuda. Loodetavasti midagi sellist enam kunagi ei juhtu."

Ajakirja Autosport küsimusele, kas ta kaalus sõitmisest loobumist, vastas Ricciardo: "Jah, eile õhtul, absoluutselt. Kui te küsite, kas see oli seda väärt, siis kindlasti, kuna päeva lõpuks on see meie töö ja meie elu. Samal ajal aga on see lihtsalt võidusõiduautoga ringi sõitmine."

Ricciardol aitas olukorraga toime tulla pühapäeva hommikul Huberti perekonna nägemine ringrajal. "Nende nägemine andis mulle rohkem jõudu kui miski muu. Mütsi maha võtmisest ei piisa, et see õiglane tunduks. Ma ei tea, mida öelda. Ma ei suuda end nende positsioonile ette kujutada. Nad olid palju tugevamad kui ükskõik kes meie seast," lisas ta.