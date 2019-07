Ricciardo avalikustas, miks ta ei saa Ferrari pakkumist vastu võtta

Viimaste spekulatsioonide kohaselt otsib Ferrari Sebastian Vettelile asendajat, sest 32-aastane sakslane plaanivat selle hooajal järel karjääri lõpetada, kirjutab gpfans.com. Ferrari esimesed eelistused Vetteli asemele olevat Ricciardo ja Mercedese sõitja Valtteri Bottas.

Eelmisel aastal Red Bullist lahkunud ja Renault`ga lepingu sõlminud Ricciardo avalikustas nüüd, et tal on niivõrd karmisõnaline kontraht, et see välistab igasugused meeskonnavahetuse võimalused.

"Kui aus olla, olen ma selliseid artikleid (mis seostavad teda Ferrariga - toim.) lugenud pidevalt kolm või neli aastat," sõnas Ricciardo Auto Week`ile.

"Seega pole see minu jaoks uus asi. Aga mul on leping, see on karm leping 2020. aasta lõpuni, see on kaheaastane," lisas austraallane. "Seega isegi kui Seb selle aasta järel lahkub, mis on tema otsustada, ei saaks mina kuidagi sellega seotud olla."

30-aastane Ricciardo on hetkel MM-sarjas 10. kohal. Austraallane on kehvapoolse Renault` masinaga suutnud esikümnesse sõita üheksast etapist vaid kolmel korral. Paremini pole läinud ka tema tiimikaaslasel Nico Hülkenbergil, kellel on sarnaselt Ricciardole 16 punkti.