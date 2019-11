Renault võib F1-sarjast lahkuda

Prantsusmaa autotootja Renault vahetas mõni nädal tagasi tegevjuhti, nimetades ametisse Clotilde Delbosi, kes on F1-sarja kulutuste osas väga kriitiline. Kuna Prantsusmaa valitsusel on Renault`s 15% suurune osalus, nimetati Delbos ametisse Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni enda poolt.

Kuna Renault tahaks kulutusi kärpida ja Delbos on selle mõtte suur toetaja, väidab F1-insider, et Renault ei pruugi 2020. aastal enam F1-s osaleda. Uueks hooajaks on meeskonnal lepingud sõlmitud Daniel Ricciardo ja Esteban Oconiga.