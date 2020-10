Renault' tiimipealik avas kuulsa kihlveo tagamaid: selleks ajaks olid mõned õlled juba joodud

Nimelt olid kaks meest sõlminud eelmisel aastal kihlveo, et kui Ricciardo jõuab Renault' ridades poodiumile, peab Abiteboul laskma ennast tätoveerida. Pühapäeval jõudiski Ricciardo soovitud eesmärgini.

"Tema valib disaini, aga mina otsustan suuruse ja asukoha," rääkis Abiteboul etapi järel portaalile Motorsport. "See (tätoveerimine) pole eriti minu teema. Ilmselt sellepärast kihlveo tegingi."

"Mäletan eelmise aasta Suurbritannia GP-d, kus Daniel näitas mulle üht tätoveeringut, mille ta oli hiljuti teinud. Küsisin temalt, et kuidas ta üldse jõuab vaimselt sellisesse kohta, et soovib endale sellise tätoveeringu teha. Ta vastas, et kõndis lihtsalt ühest salongist mööda ja otsustas, et teeb endale ühe juurde," jätkas prantslane. "Ütlesin talle seejärel, et kui ta jõuab poodiumile, teen endale ka ühe korraliku. Selleks ajaks olid mõned õlled juba joodud."

"Pean oma lubadustest kinni ja teen selle ära. Ma lihtsalt vajan veidi aega, et suurus ja selle asukoht paika panna," tõdes Renault' pealik.

Mullu Renault'ga liitunud Ricciardiol on käsil suurepärane hooaeg. Austraallane hoiab F1-sarja üldarvestuses neljandat kohta, olles kogunud 78 punkti. Järgmisel aastal aga vormelisõitja Prantsusmaa meeskonnaga ei jätka. Nimelt sõlmis mees kevadel kaheaastase lepingu McLareniga võistkonnaga.