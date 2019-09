Renault F1 tiim avaldas põhjuse, miks nad otsustasid kogenud sakslasest loobuda

Tänavusest hooajast kõrvale jäänud Ocon sõlmis Renault'ga kaheaastase lepingu. Hülkenbergi tulevik uue hooaja osas on veel selgusetu. Renault' tiimi direktori, neljakordse maailmameistri Alain Prosti sõnul soovisid nad Hülkenbergi välja vahetada tema negatiivse suhtumise tõttu.

"Uus hooaeg tuleb meil niigi raske, seega oli meil vaja sõitjat, kes on piisavalt motiveeritud," rääkis Prost. "Me ei taha, et meie tiimis oleksid pessimistlikud sõitjad ning otsustasime seetõttu Oconi kasuks. Olles olnud aasta F1 karussellist eemal, on ta väga motiveeritud võistlema."

"Nico on üsnagi negatiivse suhtumisega," avaldas vormelilegend. "Teatud punktides on tal ka õigus, aga kui mõtleme tuleviku peale, ei vaja negatiivset sõitjat."

Prost tunnistas, et järgmine aasta tuleb Renault' jaoks raske, sest meeskond seab põhifookuse hooajaks 2021, mil on oodata mitmeid muudatusi reeglites. "Ütlen ausalt, keskendume aastale 2021. Uus hooaeg tuleb meie jaoks keskmine või isegi halb. Kavatseme teha palju muudatusi ja 2021. aastal tugevamana MM-sarja naasta."

32-aastane Hülkenberg hoiab seitse etappi enne hooaja lõppu F1 üldarvestuses 31 punktiga 11. kohta.