Renault´ esitas Racing Pointi vastu protesti

Pärast eelmisel nädalavahetusel toimunud Austria GP-d andis Prantsusmaa tehasemeeskond sisse protesti Racing Pointi vastu. Nimelt usuvad nad, et Racing Pointi RP20 sõiduk on liiga sarnane eelmise aasta Mercedese W10-ga.

See argument süüdistab Racing Pointi ja Mercedest reeglite rikkumises, sest väidetavalt varustavad nad teineteist masinaosadega.

“Me usume, et Racing Point on saanud teiselt meeskonnalt joonised ning masinaosad, mida nad kasutasid sel aastal oma vormelite ehitamisel,” ütles Renault´ president Marcin Budkowski portaalile Sky Sports.

“Meie arvates pole see õige. Kui me eksime...eks me näe. Ma arvan, et see on nädalate küsimus, kui FIA seda uurima hakkab,” tunnistas ta.

Protesti põhifookus on Racing Pointi eesmistel ja tagumistel piduriklotsidel, mida hakkavad kohtunikud nüüd võrdlema Mercedese eelmise aasta omadega.

“Kui FIA leiab, et piduriklotsid on disaininud mõni teine meeskond, ootan, et nad uuriksid üle kogu auto,” jätkas mees.

Racing Pointi juht Otmar Szafnauer on kindel, et Renault´ protesti ei rahuldata.

“Me paneme kokku tõendusmaterjali, et näidata meie disaini legaalsust. Me tegeleme sellega hetkel,” tunnistas mees.

“Kui võrrelda meie juppe teistega, leiab FIA, et me oleme teinud tööd unikaalselt,” lisas Szafnauer.