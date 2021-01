Red Bulliga liitunud vormeliäss: ma poleks kunagi arvanud, et mul selles tiimis võimalus tekib

Mullu tegi Perez senise karjääri parima hooaja, kui sai Racing Pointi ridades sarja üldarvestuses neljanda koha. Eduka hooaja käigus teenis mehhiklane ka karjääri esimese etapivõidu.

Juba hooaja keskel oli aga selge, et ta peab hakkama uut tööandjat otsima. Nimelt otsustas tänavusest aastast Aston Martini nime all võistlev tiim palgata Perezi asemel neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli.

Perez teenis tänu tugevale hooaja teisele poole lõpuks koha Red Bullis, kus ta hakkab sõitma Max Verstappeni kõrval. "Kõiki F1 tiime arvesse võttes arvasin, et mul pole ühtegi võimalust liituda Red Bulliga, sest ma pole nende juuniorprogrammi liige," rääkis Perez võistkonna pressiteenistuse vahendusel. "Kui võimalus aga tuli, haarasin sellest kohe kinni."

"See on unistuse täitumine," jätkas Perez. "See on imeline asi, mida on raske ette kujutada. Olen töötanud enam kui 15 aastat selle võimaluse nimel. Usun, et see on nüüd tulnud õigel ajal. Olen selleks kahe käega valmis."

Perez saab Red Bullis debüüdi teha 28. märtsil, kui Bahreinis peetakse hooaja avaetapp. Just samal ringrajal teenis mehhiklane mulluse hooaja eelviimasel etapil karjääri esimese võidu.

The moment you've been waiting for 😉🥁 @SChecoPerez in his new Team colours 🔥 #HolaCheco 🇲🇽 pic.twitter.com/pGALh1rLvG — Red Bull Racing (@redbullracing) January 20, 2021